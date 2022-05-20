Финская Gasum заявила о прекращении поставок газа из России с 21 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Финская компания Gasum заявила о прекращении поставок российского газа в субботу, 21 мая. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

"Поставки природного газа в Финляндию по договору будут прекращены в субботу, 21 мая 2022 года, в 07:00", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Gasum не будет выполнять требование "Газпрома" оплачивать российский газ в рублях. Компания будет обеспечивать клиентов газом через Balticconnector, но пропускные способности газопровода могут осложнить задачу.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

