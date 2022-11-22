"Газпром" заявил об оседании газа РФ для Молдавии на Украине

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Российский газ, который предназначен для поставки в Молдавию, осел на Украине. Об этом сообщает пресс-служба "Газпрома".

По данным компании, объем российского газа, подаваемый на ГИС "Суджа" для транзита, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины и Молдавии.

В "Газпроме" пояснили, что "Молдовагаз" оплатил часть поставок за текущий месяц 21 ноября.

"Объем фактически поставленного российского газа, в отношении которого нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 миллиона кубометров газа. Суммарный накопленный объем оседания на территории Украины – 52,52 миллиона кубометров газа", – говорится в сообщении.

"Газпром" пообещал сократить подачу газа на ГИС "Суджа" в объеме суточной недопоставки с 10:00 28 ноября при сохранении дисбаланса.

Ранее министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда заявил о своем решении изъять долю "Газпрома" в операторе польской части газопровода Ямал – Европа EuRoPol GAZ. Польская компания PGNiG владеет прямо и косвенно, через дочернюю компанию Gas-Trading, 51,18% акций в капитале EuRoPol GAZ.



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