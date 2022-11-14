Варшава изъяла долю "Газпрома" в операторе части газопровода Ямал – Европа

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Министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда решил изъять долю российской энергетической компании "Газпром" в операторе польской части газопровода Ямал – Европа EuRoPol GAZ. Информацией об этом поделилось издание Parkiet.

Польская нефтегазовая компания PGNiG владеет прямо и косвенно, через дочернюю компанию Gas-Trading, 51,18% акций в капитале EuRoPol GAZ. Из них 48,82% акций принадлежат российскому концерну.

Ямал – Европа до этого был одним из основных маршрутов "Газпрома" для поставок газа через Белоруссию и Польшу в Германию. Газопровод проходит через территории нескольких государств: РФ, Белоруссии, Польши и ФРГ.

Ямал – Европа имеет протяженность более двух тысяч километров, через него можно качать до 33 миллиардов кубометров газа в год.

В начале ноября сообщалось, что "Газпром" перестал осуществлять поставки немецкой Uniper. В ФРГ подобное решение назвали нарушением обязательств по контракту.

По мнению представителей немецкой компании, "Газпром" уменьшил поставки российского газа еще с 14 июня. А с конца августа, после перебоев в поставках, они были полностью прекращены.

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