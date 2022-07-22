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Германский Uniper назвал нарушением контракта объявленный "Газпромом" форс-мажор по поставкам газа. Об этом заявил глава концерна Клаус-Дитер Маубах.

Он рассказал, что с середины июня 2022 года "Газпром" не поставлял объемы газа, которые были законтрактованы и оплачены. Спустя четыре недели после нарушения поставок российская компания объявила форс-мажор, отметил Маубах.

"Это, возможно, приведет к судебному разбирательству между нами и "Газпромом". И я сожалею об этом", – приводит его слова ТАСС.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что считает Россию ненадежным поставщиком газа. По его словам, существующих магистралей достаточно для того, чтобы РФ поставляла контрактные объемы газа. Он отметил, что прокачку можно осуществлять по трубопроводу через Украину, "Ямал" или "Северный поток".

