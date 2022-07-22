Канцлер ФРГ назвал Россию ненадежным поставщиком газа

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что считает Россию ненадежным поставщиком газа. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, существующих магистралей достаточно для того, чтобы РФ поставляла контрактные объемы газа. Он отметил, что прокачку можно осуществлять по трубопроводу через Украину, "Ямал" или "Северный поток".

"Технически никогда не было бы проблемой выполнить все обязательства поставщика, которые есть у России", – подчеркнул он.

Говоря о возобновлении прокачки по трубопроводу "Северный поток" после ремонтных работ, канцлер ФРГ отметил, что Берлин не считает невозврат с ремонта в Канаде турбины Siemens реальным основанием для заниженного уровня прокачки.

"Вот почему мы предпочитаем перестраховываться", – заключил он.

Ранее Шольц заявил, что ЕС не снимет с России санкции, введенные из-за специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР, если мир будет заключен на "условиях, навязанных Москвой". При этом он признал, что многие немцы в результате введения антироссийских ограничений столкнулись с такими последствиями, как сильно подорожавший бензин и продукты питания.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

