Президент Молдавии обвинила "Газпром" в неисполнении обязательств

Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU

Президент Молдавии Майя Санду обвинила "Газпром" в неисполнении контрактных обязательств по поставке необходимых объемов газа. Об этом она заявила в интервью телеканалу TVR MOLDOVA, комментируя образовавшийся дефицит топлива.

До этого вице-премьер республики Андрей Спыну сообщил, что власти Молдавии готовят иск к российской компании, обвиняя ее в невыполнении контракта. Он обвинил "Газпром" в том, что Молдавии приходится закупать газ и электроэнергию на международном рынке.

Спыну собирается требовать за это компенсацию ущерба.

Ранее в компании "Газпром" заявили, что российский газ, который предназначен для поставки в Молдавию, осел на Украине. По ее данным, объем российского газа, подаваемый на ГИС "Суджа" для транзита, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины и Молдавии.

В ответ Спыну рассказал, что весь газ, который поставляется в Молдавию, попадает в страну, но прежде он частично хранится на Украине и в Румынии.

По словам Спыну, речь идет о резервном газе. На сегодняшний день в хранилищах Молдавии есть более 200 миллионов кубометров газа.

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