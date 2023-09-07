Глава "Молдовагаза" высказался о результатах аудита по долгу перед "Газпромом"

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Председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан выразил недоумение в связи с критически малой суммой долга Молдавии перед "Газпромом", выявленной аудитом. Ситуацию он прокомментировал в своем телеграм-канале.

"Вызывает недоумение публично озвученная цифра в 8,6 миллиона долларов США, в то время как только совокупная сумма исторической и текущей задолженности <...> перед АО "Молдовагаз" за поставки природного газа составляет 46 миллионов долларов США", – написал топ-менеджер.

Осенью 2021 года в Молдавии ввели "режим тревоги" в области энергетики из-за ситуации на газовом рынке. Поставки газа из России в октябре упали на треть, в то время как цены на топливо выросли.

Позже "Газпром" сообщил, что у Молдавии имеется задолженность. Договор о поставках газа был продлен на пять лет с условием проведения аудита. Однако аудиторская компания была найдена только в августе 2022 года.

На днях президент Молдавии Майя Санду заявила, что аудит не выявил никакого миллионного долга перед "Газпромом". По ее мнению, республику попытались обмануть, приписав ей несуществующую задолженность.

Позже министр энергетики страны Виктор Парликов отметил, что Молдавия готова вернуть "Газпрому" только 8,6 миллиона долларов долга. Это, по его словам, подтвержденная сумма. Общий же объем возможного долга составляет 276 миллионов долларов, тогда как "Газпром" настаивает на сумме в 709 миллионов долларов.

6 сентября ситуацию прокомментировали в "Газпроме". Там заявили, что не согласны с выводами молдавской стороны, а также указали на несоблюдение требований по аудиту, из-за чего его результаты не могут повлиять на размер и обоснованность долга.

