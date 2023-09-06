06 сентября, 15:14Экономика
Минэнерго надеется на быстрое принятие указа о запрете серого экспорта топлива РФ
Фото: 123RF/travelarium
Минэнерго РФ внесло в кабмин и администрацию президента инициативу, запрещающую серый экспорт топлива. Ведомство надеется на быстрое принятие проекта, заявил первый замминистра энергетики Павел Сорокин.
На совместном заседании думских комитетов по контролю и по аграрным вопросам он назвал принципиальным решение запретить серый экспорт. По словам Сорокина, проект проходит финальную оценку. Замминистра надеется, что экспортировать топливо смогут только заводы.
"Это тоже будет большая поддержка ценам, в том числе и на внутреннем рынке", – цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось о намерениях правительства заняться проработкой ряда механизмов, которые помогут стабилизировать обстановку на рынке российского топлива. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, кабмин также планирует нарастить нормативы минимального уровня поставок ресурса на биржу.
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