"Газпром" не согласился с выводами Молдавии об отсутствии долга за газ

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"Газпром" не согласен с выводами властей Молдавии об отсутствии миллионного долга за газ. Об этом сообщает пресс-служба энергетической компании.

"Газпром" категорически не согласен с утверждениями молдавской стороны и намерен и далее отстаивать свои права всеми возможными способами", – говорится в релизе.

В компании заметили, что молдавские власти не согласовали аудитора и тендор на его услуги с "Газпромом" и "Молдовагазом". Кроме того, отчет по итогам аудита не был утвержден наблюдательным советом "Молдовагаза", хотя это предусмотрено договоренностями.

"Выводы аудитора не могут каким-либо образом влиять на размер и обоснованность указанной задолженности", – подытожили в российской компании.

Осенью 2021 года в Молдавии ввели "режим тревоги" в области энергетики из-за ситуации на газовом рынке. Поставки газа из России в октябре упали на треть, в то время как цены на топливо выросли.

Позже "Газпром" сообщил, что у Молдавии имеется задолженность. Договор о поставках газа был продлен на пять лет с условием проведения аудита. Однако аудиторская компания была найдена только в августе 2022 года.

На днях президент Молдавии Майя Санду заявила, что аудит не выявил никакого миллионного долга перед "Газпромом". По ее мнению, республику попытались обмануть, приписав ей несуществующую задолженность.

Позже министр энергетики страны Виктор Парликов отметил, что Молдавия готова вернуть "Газпрому" только 8,6 миллиона долларов долга. Это, по его словам, подтвержденная сумма. Общий же объем возможного долга составляет 276 миллионов долларов, тогда как "Газпром" настаивает на сумме в 709 миллионов долларов.

