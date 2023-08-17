Кнайсль рассказала, что получает в России зарплату в рублях

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Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в России получает зарплату в рублях, сообщает ТАСС.

По ее словам, она следит за курсом доллара и евро, но ее это касается в меньшей степени, поскольку она больше не имеет никакого отношения к Евросоюзу.

Ранее Кнайсль возглавила созданный при Санкт-Петербургском государственном университете центр Geopolitical Observatory for Russia Key Issues. Презентация центра состоялась в июне во время Петербургского международного экономического форума.

До этого сообщалось, что Карин Кнайсль на лето поселилась в рязанской деревне Петрушово и арендует там дом. Она рассказала, что в деревне изучает русский язык и пишет книгу о нынешней ситуации в Европе. По ее словам, в селе ей очень нравится, однако она не сказала, как долго собирается там прожить, поделившись, что заплатила еще за месяц аренды.

Кнайсль работала в качестве министра иностранных дел Австрии в 2017–2019 годах. В России ее пригласили преподавать юриспруденцию, рынки нефти и рынки газа в Геополитической обсерватории по ключевым проблемам развития России.