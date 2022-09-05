Экс-глава МИД Австрии рассказала о причинах переезда в Ливан

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Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль выбрала Ливан в качестве страны для переезда, так как она хорошо знает арабский язык и у нее много друзей в выбранной стране. Об этом она рассказала в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Я не могла переехать в Россию. Хотя говорю чуть-чуть по-русски. Но я говорю лучше по-арабски. И я знаю Ливан. У меня есть друзья, которые меня знают, как только Карин", – приводит ее слова РИА Новости.

Политик добавила, что в Австрии она "вне закона" из-за своей позиции.

"И по этой причине я уехала из Европы, потому что я не участвовала в этой странной коммуникации. Но за это я плачу высокую цену", – добавила Кнайсль.

Ранее сообщалось, что Карин Кнайсль уехала из Австрии из-за угроз убийством.

С 20 мая Кнайсль покинула совет директоров российской корпорации "Роснефть". Там она занимала должность независимого директора.