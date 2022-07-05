Экс-глава МИД Австрии Кнайсль уехала из страны из-за угроз убийством – СМИ

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Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль уехала из страны из-за угроз убийством, передает РИА Новости со ссылкой на газету The Washington Post.

"В сообщениях, адресованных репортеру The Washington Post, Кнайсль заявила, что она не дает интервью и эмигрировала из Австрии", – говорится в публикации.

С 20 мая Кнайсль покинула совет директоров российской корпорации "Роснефть". Там она занимала должность независимого директора.

Помимо экс-главы МИД Австрии, свои посты в "Роснефти" оставили Герхард Шредер и Маттиас Варниг. В компании они занимали позиции председателя и заместителя председателя соответственно.