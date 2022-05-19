Завкафедрой МГУ Засурский объявил, что оставил свой пост и покинул Россию

Фото: Николай Галкин/ТАСС

Российский журналист Иван Засурский спустя 16 лет покинул должность завкафедры МГУ и уехал из страны. Об этом он написал на своей странице в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Он объяснил причины отъезда стремлением поиска единомышленников и способов продвижения вперед с миссией в области климатических коммуникаций. По его словам, он пытался на встречах СПЧ с Владимиром Путиным представить свой доклад о климате, но ему не давали возможности.

Ранее сообщалось, что журналист и знаток клуба "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров заявил, что не собирается возвращаться в Россию. Сейчас он живет в Азербайджане, а в России, как он считает, его ничего не ждет.

До этого глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что представители творческих профессий, которые негативно отзываются о России, ее президенте и гражданах, должны быть внесены в реестр иноагентов.

Политик подчеркнула, что это ее личная позиция, сама инициатива еще не выдвигалась. При этом она не исключила, что данное предложение может быть воспринято как радикальное. Она также добавила, что речь идет не о всех, кто покинул Россию, а о тех, кто годами с ненавистью отзывается о стране.

