Ровшан Аскеров признался, что уехал из России в Азербайджан и не собирается возвращаться

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Журналист и знаток клуба "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров заявил, что не собирается возвращаться в Россию.
Сейчас он живет в Азербайджане, а в России, как он считает, его ничего не ждет.
"Думал, тяжело уезжать, но нет! 22 года было хорошо, а теперь все… Все, что я любил – все. Уже не могу жить в России. Я точно не вернусь!" – сказал Аскеров на YouTube-канале "И Грянул Грэм".
Он также рассказал, что несколько месяцев назад представители игры "Что? Где? Когда?" звали его в клуб, который он со скандалом покинул в 2018 году, однако журналист отказался.
"Я играл, играл и наигрался. Другое дело, что мне предлагали вернуться, а я не стал, потому что ряд игроков ушли по политическим причинам. Получается, куча людей отказалась, а я сажусь и выигрываю. Не могу это принять, так как зарабатываю капитал на данной ситуации. Но эта передача выходит, и слава Богу, должна же быть хоть одна нормальная передача", – добавил Аскеров.
Ранее Ровшан Аскеров был объявлен в розыск. При этом статья, по которой разыскивается Аскеров, не уточняется.
До этого Следственный комитет России завел дело на Ровшана Аскерова о реабилитации нацизма за публикации в социальных сетях.
По данным следователей, Аскеров разместил в своем Facebook-аккаунте (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) заведомо ложную информацию, содержащую оскорбления и порочащую память маршала Советского Союза Георгия Жукова.
В свою очередь, Аскеров заявил, что находится не в России.
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