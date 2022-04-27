Фигурант дела о реабилитации нацизма Аскеров сообщил, что находится не в РФ

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Фигурант уголовного дела о реабилитации нацизма, участник программы "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров заявил, что находится не в России.

"Трудно комментировать глупость. Я не в России – и это главное", – приводит "Газета.ру" его слова.

Ранее Следственный комитет России завел дело на Ровшана Аскерова о реабилитации нацизма за публикации в социальных сетях.

По данным следователей, Аскеров опубликовал в своем Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) заведомо ложную информацию, содержащую оскорбления и порочащую память маршала Советского Союза Георгия Жукова.

В ведомстве подчеркнули, что СК всегда будет принципиально и жестко реагировать на любые попытки осквернить или унизить светлую память о защитниках Отечества, несмотря на статус и социальное положение совершивших подобное преступление.