В Подмосковье задержали сторонника нацистской идеологии за поджог автомобиля

Видео: ГУ МВД по Московской области

В Подмосковье за поджог автомобиля задержали 28-летнего жителя Костромской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Московской области.

По предварительным данным, злоумышленник со своим знакомым заранее спланировал действия. Они отыскали припаркованный автомобиль ночью в одном из дворов. На транспорте были символы в поддержку спецоперации России на Украине.

"Облив машину бензином, фигурант поджег ее, при этом его приятель делал видеозапись происходящего. После этого мужчины скрылись. Транспортное средство полностью сгорело, сумма ущерба составила более миллиона рублей", – говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 167 и 213 Уголовного кодекса России ("Умышленное уничтожение чужого имущества", "Хулиганство по мотивам ненависти и вражды").

При обыске квартиры задержанного полицейские обнаружили пропагандирующую нацизм литературу. В настоящее время правоохранители разыскивают сообщника подозреваемого.

Ранее сообщалось, что столичный суд арестовал обвиняемого в финансировании экстремистской организации мужчину. Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 282.3. По данным следствия, с 2015 по 2019 год россиянин систематически выезжал за границу, чтобы передать средства руководству и участникам экстремисткой организации.

