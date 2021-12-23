Смоленского блогера задержали за оскорбление ветерана в соцсетях

23 декабря, 23:41
Фото: smolensk.sledcom.ru
В Смоленске возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении блогера, оскорбившего ветерана Великой Отечественной войны в социальных сетях. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Отмечается, что мужчина оставил оскорбительные комментарии под постом с фотографией граффити на фасаде смоленской школы, на котором изображен артиллерист-зенитчик Виктор Якунин. По мнению следствия, мужчина распространил выражающие явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы России, унижающие честь и достоинство ветерана.
"Следователями и следователями-криминалистами по месту жительства подозреваемого проведен обыск, изъята компьютерная техника. В настоящее время мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, задержанный – администратор группы "Сафоновские ведомости" Алексей Червяков.
Ранее столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу блогера, осквернившего портрет ветерана Великой Отечественной войны в районе Измайлово. Видео, на котором молодой человек справляет нужду на стенд с портретом ветерана ВОВ, было опубликовано в соцсетях.
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