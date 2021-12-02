Осквернившего портрет ветерана в Измайлове блогера будут судить

Фото: СК РФ

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу блогера, осквернившего портрет ветерана Великой Отечественной войны в районе Измайлово, дело направлено в суд. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.



"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего жителя Московской области. Уголовное дело будет направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу", – отмечается в сообщении.

В ноябре в Сети появилось видео, на котором неизвестный молодой человек справляет нужду на стенд с портретом ветерана ВОВ. По данному факту столичная полиция организовала проверку.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. 19-летнего блогера, который стал героем видеоролика, задержали 26 ноября. На следующий день его арестовали до 25 января 2022 года.