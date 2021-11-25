Столичная полиция начала проверку из-за видео со справлением нужды на фото ветерана ВОВ

09:29
Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"
Полиция в Москве организовала проверку после публикации видеозаписи, на которой молодой человек справляет нужду на стенд с фотопортретом ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Ранее о публикации блогером провокационного видео в разделе сторис Instagram сообщил телеканал РЕН ТВ. По данным СМИ, инцидент произошел в столичном районе Измайлово.
"По факту публикации в Сети о том, что молодой человек совершил провокационные действия на фоне портрета ветерана Великой Отечественной войны, сотрудники полиции проводят разбирательство", – говорится в сообщении.
Отмечается, что ведомство устанавливает личность нарушителя для его привлечения к ответственности. Кроме того, проверку по данному факту организовала столичная прокуратура.
"Прокуратура поручила следственным органам проверку сообщений, размещенных в СМИ об осквернении объекта, посвященного защитникам Отчества, расположенного в столичном районе Измайлово. Результаты процессуальной проверки контролируются", – сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.
Ранее стало известно, что полиция устанавливает личности блогеров, которые сделали провокационные снимки напротив храма Спаса на Крови. На фотографиях блогеры спустили штаны на фоне собора, демонстрируя половые органы и ягодицы. На данный момент снимки удалены.
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