Полиция разыскивает авторов провокационных фото на фоне Спаса на Крови

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Личности блогеров, которые сделали провокационные снимки напротив храма Спаса на Крови, устанавливает полиция. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"Сотрудники полиции во время мониторинга Сети обнаружили фотоматериалы провокационного содержания с участием двух мужчин на фоне собора Спаса на Крови. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание участников фотосессии", – говорится в сообщении.

Уточняется, что на фотографиях блогеры спустили штаны на фоне собора, демонстрируя половые органы и ягодицы. На данный момент снимки удалены.

30 октября стало известно, что 30-летняя Ирина Волкова сделала фото и видеозапись с обнаженными частями тела на фоне Исаакиевского собора. Снимки она разместила в одном из мессенджеров. После этой фотосессии в отношении женщины возбудили уголовное дело об оскорблении религиозных чувств верующих.