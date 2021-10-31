Суд отпустил женщину, сделавшую откровенное фото у Исаакиевского собора

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Октябрьский суд Санкт-Петербурга не стал избирать меру пресечения Ирине Волковой, обвиняемой в оскорблении чувств верующих с связи с откровенной фотосессией у Исаакиевского собора. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Следователь ходатайство (о запрете определенных действий – Прим. ред.) поддержал. Прокурор возражал, поясняя, что отсутствуют основания. Суд отказал. Доводы следствия предположительны", – говорится в сообщении.

Отмечается, что женщину выпустили из клетки в зале суда. Также сообщается, что Волкова признала вину и не возражала против назначения ей какой-либо меры пресечения.

"В процессе были озвучены показания свидетелей, которые пояснили, что Волкова оскорбила их, власть, церковь, государство и общество своими голыми ягодицами", – добавили в пресс-службе.

30 октября стало известно, что 30-летняя Ирина Волкова сделала фото и видеозапись с обнаженными частями тела на фоне Исаакиевского собора. Снимки она разместила в одном из мессенджеров. После этой фотосессии в отношении женщины возбудили уголовное дело об оскорблении религиозных чувств верующих.