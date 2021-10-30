После фотосессии полуобнаженной женщины у Исаакия в Петербурге возбудили дело

Фото: телеграм-канал "Подъем"

В Санкт-Петербурге после фотосессии полуобнаженной женщины у Исаакиевского собора возбудили уголовное дело об оскорблении религиозных чувств верующих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского управления СК РФ.

"В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о совершении публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих", – говорится в сообщении.

Уточняется, что 30-летняя женщина сделала фото и видеозапись с обнаженными частями тела на фоне Исаакиевского собора. Снимки она разместила в одном из мессенджеров.

В данный момент решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения.

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