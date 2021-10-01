Юрист объяснил, что грозит блогеру за откровенную фотосессию возле храма в Москве

Блогера Руслана Бобиева задержали после непристойной фотосессии в центре Москвы на фоне храма Василия Блаженного. На одном из снимков, которые он опубликовал в своих соцсетях, парень сымитировал половой акт с девушкой в полицейской форме. Из-за провокационного поста пользователи начали массово жаловаться на оскорбление чувств верующих. Бобиев уже извинился. Разбираемся, какое наказание грозит молодым людям.



Непонятый перформанс

Фото: телеграм-канал Mash

В своих аккаунтах в Instagram и TikTok блогер из Таджикистана Руслан Бобиев 29 сентября опубликовал фотографии с подругой Анастасией Чистовой. Снимки сделаны в центре Москвы на фоне храма Василия Блаженного. На одном из них блондинка в куртке с надписью "Полиция" присела перед парнем, имитируя половой акт. Опубликованные фото Бобиев подписал: "Трудовой кодекс – не Уголовный, можно и нарушить".

Снимок поднял волну возмущения, пользователи соцсетей начали жаловаться на то, что контент оскорбляет чувства верующих. Сейчас страницы блогера в Instagram и TikTok заблокированы.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что Бобиева и его спутницу задержали. Девушку в тот же день арестовали на 10 суток. Позднее ведомство распространило видео, где блогер признает свою вину и извиняется "перед русским народом".





Руслан Бобиев блогер Я извиняюсь искренне. Я клянусь, что больше никогда такие вещи не буду делать... Просто депортируйте меня отсюда, чтоб я больше сюда не приехал.

Правоохранителям молодой человек рассказал, что ранее его уже привлекали к административной ответственности за пранки. Сейчас он официально не трудоустроен, снимает видеоролики, а в Instagram у него 100 тысяч подписчиков. По данным СМИ, Бобиев приехал из Таджикистана в Сочи, а оттуда – в Москву и поступил в МГУ имени Ломоносова.

В результате Замоскворецкий суд Москвы арестовал Бобиева на 10 суток, а также принял решение о его выдворении за пределы России.

"Суд признал Руслана (по паспорту – Музаффара. – Прим. ред.) виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") и назначил ему наказание в виде ареста на 10 суток со штрафом в размере 5 тысяч рублей и административного выдворения за пределы РФ", – сказали в пресс-службе суда.

Придется отвечать

Фото: телеграм-канал "А что там в Москве?"

Девушка, участвовавшая в провокационной фотосессии, в интервью Life.ru прокомментировала произошедшее. Чистова заявила, что готова отвечать за свои действия перед правоохранителями, но не перед пользователями, обрушившимися с критикой.

"Угрозы поступают бесконечно, но я уверена, что вскоре это забудется. Это просто фото, никто не думал, что все это начнется", – сказала она.





Анастасия Чистова блогер На моем аккаунте такого фото, как у Руслана, не имеется, потому что я не посчитала нужным это выкладывать. Я за красивые и милые кадры, то, что выкладывает Руслан, меня не касается, но против я не была, это факт.

По словам девушки, после публикации снимков и случившегося резонанса ей поступают сообщения с угрозами. Она добавила, что идея сфотографироваться в полицейской форме возникла спонтанно, когда ребята снимали милое видео. Форму Чистова купила в Сети давно, когда мечтала работать в правоохранительных органах, но не прошла отбор.

В свою очередь, юрист Василий Воробьев в беседе с Москвой 24 заявил, что молодым людям может грозить и уголовная ответственность по статье "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих".

"Дополнительное наказание теоретически возможно, если мы говорим про квалификацию действий, которые происходили напротив храма", – пояснил он.



(оскорбления чувств верующих. – Прим. ред.) , все зависит от тяжести, как покажет экспертиза, насколько действия были оскорбительными. Сама по себе демонстрация полового акта не является оскорблением, а вот уже здесь надо смотреть, как сопряжено с неуважением к верующим.

Василий Воробьев юрист Если там найдут какие-то признаки, все зависит от тяжести, как покажет экспертиза, насколько действия были оскорбительными. Сама по себе демонстрация полового акта не является оскорблением, а вот уже здесь надо смотреть, как сопряжено с неуважением к верующим.

Кроме того, девушке, участвующей в фотосессии в форменной одежде, может грозить административный штраф по статье "Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов". Ей могут выписать штраф от одной до полутора тысяч рублей и конфисковать эту форму, подытожил юрист.

