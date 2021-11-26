Полиция задержала блогера, справившего нужду на портрет ветерана в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники столичной полиции задержали блогера, который справил нужду на фоне портрета ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС.

"В ходе проведенных мероприятий сотрудниками московской полиции подозреваемый был задержан и доставляется в следственные органы для дальнейшего разбирательства", – рассказали агентству в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Задержанным оказался молодой человек 2002 года рождения.

25 ноября СМИ сообщили о публикации блогером в Instagram видео, на котором молодой человек справляет нужду на стенд, посвященный защитникам Отечества в столичном районе Измайлово. Данная видеозапись привлекла внимание полиции и прокуратуры.

По факту публикации ролика полиция в Москве организовала проверку. Вместе с тем следователи возбудили уголовное дело по статье "Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично". Сам блогер уже извинился за свой поступок.