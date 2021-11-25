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Происшествия

14:57

"Ветераны России" осудили блогера, осквернившего памятный стенд в Москве

происшествия эксклюзив

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Председатель общероссийского общественного движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов в беседе с Москвой 24 назвал вопиющим поступок молодого человека, который в столичном районе Измайлово справил нужду на стенд, посвященный защитникам Отечества.

Ранее сообщалось, что это сделал блогер, который впоследствии разместил провокационную видеозапись в сторис Instagram. По факту публикации ролика полиция в Москве организовала проверку. Вместе с тем следователи возбудили уголовное дело по статье "Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично". Сам блогер уже извинился за свой поступок.

Это однозначно человек-отморозок. Это вопиющий поступок. За это нужно очень строго наказывать. Если родители не занимаются воспитанием своего ребенка, придется его воспитывать. Понятно, что его будет перевоспитывать государство, но уже в других местах.
Ильдар Резяпов
председатель общероссийского общественного движения "Ветераны России"

По словам Резяпова, молодежь надо воспитывать на чувстве патриотизма, любви к Родине, чтобы не было подобных случаев. При этом, по его словам, многое зависит от самих родителей.

"Мы же воспитывались и смотрели на своих прадедов, дедов, которые прошли Великую Отечественную войну... Все-таки должно быть чувство ответственности перед Родиной, перед Отечеством, перед государством", – подчеркнул Резяпов.

Ранее председатель президиума общественной организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой прокомментировал слова Моргенштерна о праздновании Дня Победы. Рэпер на YouTube-шоу "Осторожно: Собчак" заявил, что не понимает, почему в России до сих пор его отмечают. По словам Липового, у артиста нет ничего святого. Вместе с тем он назвал поколение Моргенштерна потерянным.

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