"Ветераны России" осудили блогера, осквернившего памятный стенд в Москве

14:57
Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"
Председатель общероссийского общественного движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов в беседе с Москвой 24 назвал вопиющим поступок молодого человека, который в столичном районе Измайлово справил нужду на стенд, посвященный защитникам Отечества.
Ранее сообщалось, что это сделал блогер, который впоследствии разместил провокационную видеозапись в сторис Instagram. По факту публикации ролика полиция в Москве организовала проверку. Вместе с тем следователи возбудили уголовное дело по статье "Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично". Сам блогер уже извинился за свой поступок.
По словам Резяпова, молодежь надо воспитывать на чувстве патриотизма, любви к Родине, чтобы не было подобных случаев. При этом, по его словам, многое зависит от самих родителей.
"Мы же воспитывались и смотрели на своих прадедов, дедов, которые прошли Великую Отечественную войну... Все-таки должно быть чувство ответственности перед Родиной, перед Отечеством, перед государством", – подчеркнул Резяпов.
Ранее председатель президиума общественной организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой прокомментировал слова Моргенштерна о праздновании Дня Победы. Рэпер на YouTube-шоу "Осторожно: Собчак" заявил, что не понимает, почему в России до сих пор его отмечают. По словам Липового, у артиста нет ничего святого. Вместе с тем он назвал поколение Моргенштерна потерянным.
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