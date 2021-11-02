"Ветераны России" отреагировали на поцелуй девушек у Вечного огня в Москве

Фото: ТАСС/пресс-служба РИО

Председатель общероссийского общественного движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов в разговоре с Москвой 24 назвал поцелуй двух девушек у Вечного огня в Москве очередной провокацией и призвал ужесточить наказание за подобные выходки.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором, предположительно, модель Алена Ефремова страстно целуется со своей подругой-рэпершей Анной Михеевой (Хофманитой) на фоне Вечного огня в Александровском саду. Ролик был снят в 2018 году, однако получил распространение только сейчас.





Ильдар Резяпов председатель общероссийского движения "Ветераны России" Наверное, девушки хотят прославиться на всю страну. Вот и занимаются подобными вещами. Я не думаю, что это было сделано просто так. Это очередная провокация. Притом намеренная, публичная пропаганда ЛГБТ. Привлекать к ответственности нужно.

"На каждый инцидент, на каждую такую провокацию нужно выносить более жесткие решения, чтобы неповадно было такое делать. У меня даже слов нет комментировать подобные ситуации", – заявил Резяпов.

Председатель движения считает, что в ситуации обязательно должны разобраться правоохранительные органы. По словам Резяпова, чтобы таких инцидентов больше не было, нужно вести воспитательную работу с молодыми людьми и проводить для них экскурсии по значимым для россиян местам.





Ильдар Резяпов председатель общественного движения "Ветераны России" Мы будем в последующем выступать за ужесточение закона. Необходимо привлекать к более крупным штрафам, чтобы подобных инцидентов вообще не происходило.

Ранее мировой суд Тверского района Москвы приговорил к 10 месяцам колонии блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову. Молодые люди засветились на провокационном фото на Красной площади на фоне храма Василия Блаженного. На одном из снимков парень сымитировал половой акт с девушкой в полицейской форме.