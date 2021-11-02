"Ветераны России" отреагировали на поцелуй девушек у Вечного огня в Москве

Фото: ТАСС/пресс-служба РИО
Председатель общероссийского общественного движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов в разговоре с Москвой 24 назвал поцелуй двух девушек у Вечного огня в Москве очередной провокацией и призвал ужесточить наказание за подобные выходки.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором, предположительно, модель Алена Ефремова страстно целуется со своей подругой-рэпершей Анной Михеевой (Хофманитой) на фоне Вечного огня в Александровском саду. Ролик был снят в 2018 году, однако получил распространение только сейчас.
"На каждый инцидент, на каждую такую провокацию нужно выносить более жесткие решения, чтобы неповадно было такое делать. У меня даже слов нет комментировать подобные ситуации", – заявил Резяпов.
Председатель движения считает, что в ситуации обязательно должны разобраться правоохранительные органы. По словам Резяпова, чтобы таких инцидентов больше не было, нужно вести воспитательную работу с молодыми людьми и проводить для них экскурсии по значимым для россиян местам.
Ранее мировой суд Тверского района Москвы приговорил к 10 месяцам колонии блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову. Молодые люди засветились на провокационном фото на Красной площади на фоне храма Василия Блаженного. На одном из снимков парень сымитировал половой акт с девушкой в полицейской форме.
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