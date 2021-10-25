"Офицеры России" отреагировали на слова Моргенштерна о Дне Победы

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Председатель Президиума Общественной организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой в беседе с Москвой 24 эмоционально отреагировал на слова Моргенштерна о праздновании Дня Победы. По его мнению, у рэпера "в голове нет ничего святого".

Ранее Моргенштерн на YouTube-шоу "Осторожно: Собчак" заявил, что не понимает, почему в России до сих пор празднуют День Победы. По его словам, "наверное, гордиться просто нечем", поэтому остается "вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то тогда вы победили".





Сергей Липовой председатель Президиума Общественной организации "Офицеры России", генерал-майор Я считаю, что Моргенштерн и его поколение – оно потерянное. Это люди, которые выросли, когда был развал нашего общества, развал всего того, на чем воспитывались предыдущие поколения. Поэтому у этого человека ничего святого в голове нет, кроме идиотских вопросов по поводу того, зачем это праздновать.

По словам Липового, День Победы – это святой праздник, который обязательно нужно отмечать из года в год. "Мы должны праздновать его как можно больше, знать и изучать историю войны, историю государства, иначе, если мы не будем знать свою историю, мы будем обречены пережить ее заново", – подчеркнул он.

Ранее Моргенштерн заявил, что через 10–15 лет собирается стать президентом России. При этом нынешнего российского лидера Владимира Путина он назвал "отличным мужиком". Также рэпер заявил, что, если бы стал президентом, хотел бы, чтобы все были счастливы.