Психолог объяснила причины недовольства Аксенова популярными блогерами

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Член Международной профессиональной ассоциации психологов Полина Гераськина в беседе с Москвой 24 рассказала, почему глава Крыма Сергей Аксенов мог раскритиковать популярных у российской молодежи блогеров и представителей шоу-бизнеса.
Ранее политик прокомментировал исследование компании Romir об уровне доверия современного поколения к различным людям. Список из десяти звезд возглавил рэпер Моргенштерн, вместе с ним в тройку попали певец Егор Крид и блогер Антон Птушкин.
Аксенов подчеркнул, что в представленном рейтинге нет ни врачей, ни педагогов, ни Героев России. А людей, которые присутствуют в десятке кумиров молодежи, он назвал "дном". Глава Крыма заявил, что блогеры зарабатывают на демонстрации частей тела и ругательстве матом и охарактеризовал их как "бездельников и тунеядцев".
По словам Гераськиной, современные подростки ориентируются не только на блогеров с развлекательным, но и с полезным образовательным контентом.
Гераськина подчеркнула, что подросток может адекватно оценить поведение блогеров, когда взрослые заложили в ребенка правила поведения в обществе.
"Если родители позволяют себе материться в присутствии детей, то в первую очередь ребенок берет такое поведение из семьи. Уже потом он попадает в социум. Там ребенок будет нести ту базу, которую заложили в семье. Как на воспитанных в определенных рамках и правилах детей могут повлиять Моргенштерн или Ивлеева? Никак", – говорит Гераськина.
Во все времена молодежь интересуют яркие личности, которые умеют себя позиционировать, указывает психолог. Поэтому недопонимание между старшим и младшим поколением возникает всегда, говорит она.
"Просто раньше не было интернета, все слушали на кассетах и дисках. И любили, к примеру, группу Metallica, тоже далеко не классическая музыка. Или рэп, который был в начале 2000-х годов. Это явно не про великие чувства песни. Но в итоге все выросли нормальными людьми. Когда нынешние подростки вырастут, возможно, у них будет негативная реакция на исполнителей, которых будут слушать их дети", – резюмировала Гераськина.
Ранее в Москве на 15 суток арестовали блогера, который в одном из гипермаркетов разбил бутылки с алкоголем более чем на 100 тысяч рублей. Таким образом он хотел призвать молодежь бороться с употреблением горячительных напитков.
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