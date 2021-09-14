В Москве на 15 суток арестовали блогера, разбившего в "Ашане" алкоголь на 116 тысяч рублей

Фото: пресс-служба Симоновского районного суда города Москвы

Симоновский суд столицы на 15 суток арестовал блогера, который разбил в "Ашане" бутылки с алкоголем более чем на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

"Постановлением суда Звездин Д. Н. был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), и ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", – говорится в сообщении.

Отмечается, что такими действиями блогер хотел призвать молодежь бороться с потреблением алкогольной продукции.

Ранее водитель, привязавший блогера к машине и прокативший его на скорости по Сочи, получил пять суток административного ареста. Сообщается, что им оказался 27-летний житель Амурской области. Молодого человека наказали за нарушение правил перевозки и мелкое хулиганство.