Суд в Санкт-Петербурге продлил арест блогеру Хованскому

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Куйбышевский суд Санкт-Петербурга до 8 октября продлил срок содержания под стражей блогера Юрия Хованского по обвинению в оправдании терроризма. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

"Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Хованского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ ("Оправдание терроризма"), сроком по 8 октября", – говорится в сообщении.

Видеоблогера задержали 9 июля. По данным следствия, в середине 2020 года видеоблогер исполнил песню, содержащую признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности.

Впоследствии Хованский признал вину и раскаялся в содеянном, заявив, что песня о теракте 2002 года является отвратительной и не имеет оправдания.

Также 10 августа Росфинмониторинг включил Хованского в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.