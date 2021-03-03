Блогеру Пыжу продлили срок содержания в СИЗО

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Мещанский суд Москвы продлил арест YouTube-блогеру Андрею Пыжу, сообщает РИА Новости.
"Мещанским районным судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении ранее избранной меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пыжа до 5 июня", – уточнили агентству в суде.
Блогера с российским и украинским паспортами обвиняют в незаконном получении и распространении сведений, составляющих государственную тайну.
В августе 2020 года, после задержания, Андрей Пыж признал вину в совершении преступления, однако позже отказался как от заявления, так и от услуг адвоката Алексея Хальзова, которого обвинил в давлении и обмане.
Пыж известен как автор YouTube-канала, посвященного прогулкам по атомным электростанциям и иным закрытым или заброшенным объектам. По уголовному делу ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Накануне суд продлил арест советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову по делу о госизмене. По решению Лефортовского суда Москвы под стражей мужчина будет содержаться до 7 мая.
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