Суд продлил арест советнику главы "Роскосмоса" Сафронову по делу о госизмене

Фото: пресс-служба Лефортовского суда

Советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, продлили арест до 7 мая. Решение принял Лефортовский суд столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Сафронову до 7 мая", – сказали в суде.

Советника главы "Роскосмоса" арестовали по обвинению в госизмене. По данным следствия, он передавал информацию, содержащую гостайну и касающуюся военно-технического сотрудничества и безопасности РФ, за рубеж. В качестве получателя сведений в деле фигурируют спецслужбы Чехии.

Ранее адвокат Сафронова Иван Павлов рассказал, что его подзащитный отказался от сделки со следствием, в рамках которой он должен был признать вину, за что мог бы получить сжатый срок лишения свободы, отмечал адвокат.