Путин назвал преждевременными рассуждения о возможности помилования Сафронова

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда

Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции назвал преждевременными рассуждения о том, можно ли будет помиловать советника главы госкорпорации "Роскосмос" Ивана Сафронова после вынесения ему приговора.

"Можно ли его потом простить и помиловать, это вопрос следующего этапа, пока об этом говорить преждевременно", – заявил президент, напомнив, что эти вопросы будут решаться уже после суда.

Глава государства подчеркнул, что обвинения Сафронова в госизмене не связаны с его журналистской деятельностью.

"Он же не какой-то диссиденствующий журналист, который борется с властью, а за это его прищучили, хватают и сажают в тюрьму. Это же никак не связано с его профессиональной журналистской деятельностью", – сказал президент.

Путин отметил, что уголовное дело "связано с достаточно длительным периодом его работы и в рамках помощника советника главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, когда он в правительстве работал, и в госкорпорации.

Ранее сторона защиты советника главы госкорпорации "Роскосмос" Ивана Сафронова не подтвердила информацию о получении им денег за передачу секретных сведений иностранной спецслужбе.

Советника главы "Роскосмоса" арестовали по обвинению в госизмене. По данным следствия, он передавал информацию, содержащую гостайну и касающуюся военно-технического сотрудничества и безопасности РФ, за рубеж. В качестве получателя сведений в деле фигурируют спецслужбы Чехии.

Ранее Лефортовский суд столицы продлил ему арест до 7 марта 2021 года.