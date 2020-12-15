Защита Сафронова не подтвердила получение им денег за передачу гостайны

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Сторона защиты советника главы госкорпорации "Роскосмос" Ивана Сафронова не подтвердила информацию о получении им денег за передачу секретных сведений иностранной спецслужбе, сообщил ТАСС адвокат экс-журналиста Дмитрий Катчев.

"Следствие не знакомило нас с материалами, в принципе подтверждающими передачу им секретных сведений иностранным спецслужбам, тем более – с доказательствами получения за это денег", – сказал защитник.

Он отметил, что Сафронов вину в госизмене не признает, его позиция не менялась с начала его уголовного преследования.

"Информацию, имеющуюся в СМИ, о получении Сафроновым денег за госизмену, я не могу никак прокомментировать, мне неясен источник этой информации", – пояснил Катчев.

Советник главы "Роскосмоса" был арестован по обвинению в госизмене. По данным следствия, он передавал информацию, содержащую гостайну и касающуюся военно-технического сотрудничества и безопасности РФ, за рубеж. В качестве получателя сведений в деле фигурируют спецслужбы Чехии.

Ранее Лефортовский суд столицы продлил арест Сафронову до 7 марта 2021 года.