Ярославские ученые получили сроки за незаконную передачу технологий КНР

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Два экс-сотрудника завода "ОДК-Сатурн", который находится в городе Рыбинске в Ярославской области, получили условные сроки за незаконную передачу технологий Китаю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Ярославского областного суда.

По версии следствия, весной 2018 года Александр Виноградов заключил с китайским институтом контракты и трудовой договор, обязуясь создать полный технологический цикл точного литья. Он знал, что интересующие институт КНР детали используются при создании как вооружения и военной техники, так и средств доставки оружия массового поражения.

Как отмечается, Виноградов не владел полным объемом знаний, поэтому привлек к делу Александра Красильникова, который отработал на заводе "ОДК-Сатурн" около 40 лет. Оба ученых обращались к сотрудникам предприятия и получали от них научно-техническую информацию.

Известно, что Виноградов летом 2019 года переехал в Китай, а Красильников продолжал передавать ему необходимую информацию. Оба ученых были задержаны в октябре 2019 года.

Уточняется, что Виноградов получил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штраф в размере 800 тысяч рублей, а его коллега – три года условно с испытательным сроком два года и шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что арестованный в Москве по делу о госизмене физик Анатолий Губанов частично признал вину в государственной измене. Однако позже ученый отказался от этих показаний.

