Арестованный физик из МФТИ частично признал вину в госизмене

Фото: tsagi.ru

Арестованный в Москве по делу о госизмене физик Анатолий Губанов на первом допросе в ФСБ частично признал вину в государственной измене. Однако позже ученый отказался от этих показаний, рассказала адвокат Ольга Динзе, которую наняли родственники обвиняемого.

"Изначально в материалах дела есть запись о частичном признании Губановым вины. Но при личном общении он мне сказал, что не признает ее", – сказала юрист. Она предположила, что Губанова спросили, передавал ли он некие отчеты в рамках международного сотрудничества, на что тот ответил утвердительно.

"И это использовали как признание вины. Но сейчас его позиция в следующем: он не признает вину, я считаю, что его ввели в заблуждение в ходе допроса, на котором он ее частично признал", – добавила Динзе ТАСС. При этом адвокат отметила, что Губанов испытывает проблемы со здоровьем.

Другой адвокат Игорь Николаев подчеркнул, что именно он является законным представителем обвиняемого в данный момент. По его словам, Губанов еще не принял решение об участии Динзе в процессе. Также Николаев отказался комментировать заявление о частичном признании вины его подзащитного.

Ранее сообщалось, что Губанов участвовал в международном проекте по разработке гиперзвукового самолета HEXAFLY-INT. Он был начальником отдела, а также занимал должность замначальника института образования и входил в программный комитет Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) имени Н. Е. Жуковского.

Также специалист преподавал в Московском физико-техническом институте (МФТИ) на кафедре "Физика полета", где читал курс "Практическая аэродинамика высокоскоростных летательных аппаратов". Согласно данным электронной библиотеки elibrary.ru, за ученым числятся более 100 научных работ на русском и английском языках.

Среди публикаций есть труды в рамках выполнения научных работ по HEXAFLY-INT, анализ разработок гиперзвуковых технологий за рубежом и другие. Проекте HEXAFLY-INT предполагает разработку высокоскоростного гражданского самолета на водородном топливе, способного долететь от Москвы до Сиднея за три часа.

В этом крупном кооперационном проекте сотрудничают ведущие мировые и российские научные организации: ЦАГИ, МФТИ, Летно-исследовательский институт им. М. М. Громова, Европейское космическое агентство (ESA), Французский центр аэрокосмических исследований (ONERA), Германский центр авиации и космонавтики (DLR) и Университет Сиднея.

3 декабря Лефортовский суд Москвы санкционировал арест Губанова, подозреваемого в госизмене. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 2 февраля 2021 года. Он находится в СИЗО "Лефортово". Ученому грозит до 20 лет лишения свободы. Подробности дела не раскрываются из-за секретности изложенных в нем сведений.