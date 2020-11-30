Суд продлил срок ареста блогеру Пыжу по делу о гостайне

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Мещанский суд Москвы продлил до 5 марта 2021 года срок содержания под стражей блогеру Андрею Пыжу, более известному под псевдонимом МШ, которого обвиняют в незаконном получении доступа к государственной тайне. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Пыжу продлен срок содержания под стражей на три месяца, то есть до 5 марта 2021 года", – сообщила пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

Отмечается, что в настоящее время интересы Пыжа представляет адвокат Светлана Байтурина. Она утверждает, что права ее подзащитного были нарушены, когда предложенный ему адвокат по назначению сразу после задержания убедил Пыжа признать свою вину, хотя сам задержанный в тот момент пребывал в шоковом состоянии. Сам Пыж обвинение отрицает.

Блогер был арестован в августе этого года. Он занимался съемками сюжетов на различных заброшенных объектах и атомных электростанциях. На канал Пыжа Urbanturizm на YouTube подписаны более 780 тысяч человек. Дело блогера содержит гриф секретности, поскольку ему вменяется статья УК РФ "Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну".