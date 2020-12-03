Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене мужчину

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Подозреваемый в госизмене Анатолий Губанов был арестован Лефортовским районным судом до 2 февраля 2021 года, сообщает Агентство "Москва".

"Постановлением Лефортовского районного суда Москвы в отношении Губанова Анатолия Александровича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 30 суток, то есть до 2 февраля 2021 года", – рассказала пресс-секретарь суда Дарья Розмахова.

Подробности дела не раскрываются из-за секретности изложенных в нем сведений.

По этой статье подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Ранее россиянина Юрия Ещенко приговорили к 13 годам колонии за попытку продать ЦРУ данные о вооружении Северного флота. В ЦОС отметили, что Брянский областной суд признал Ещенко виновным в совершении госизмены и приговорил россиянина к тюремному сроку с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

