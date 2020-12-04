Обвиненный в госизмене ученый из МФТИ занимался гиперзвуковыми самолетами

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Фото: tsagi.ru
Арестованный в Москве по делу о госизмене ученый-физик Анатолий Губанов участвовал в международном проекте по разработке гиперзвукового самолета HEXAFLY-INT. Об этом говорится на сайте Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) имени Н. Е. Жуковского.
На научно-технической конференции по аэродинамике, которая прошла в 2017 году, Губанов значился как автор исследования по проекту HEXAFLY-INT. В ЦАГИ ученый был начальником отдела, а также занимал должность замначальника института образования и входил в программный комитет.
Также специалист преподавал в Московском физико-техническом институте (МФТИ) на кафедре "Физика полета", где читал курс "Практическая аэродинамика высокоскоростных летательных аппаратов". Согласно данным электронной библиотеки elibrary.ru, за ученым числятся более 100 научных работ на русском и английском языках.
Среди публикаций есть труды в рамках выполнения научных работ по HEXAFLY-INT, анализ разработок гиперзвуковых технологий за рубежом и другие. Проекте HEXAFLY-INT предполагает разработку высокоскоростного гражданского самолета на водородном топливе, способного долететь от Москвы до Сиднея за три часа.
В этом крупном кооперационном проекте сотрудничают ведущие мировые и российские научные организации: ЦАГИ, МФТИ, Летно-исследовательский институт им. М. М. Громова, Европейское космическое агентство (ESA), Французский центр аэрокосмических исследований (ONERA), Германский центр авиации и космонавтики (DLR) и Университет Сиднея.
3 декабря Лефортовский суд Москвы санкционировал арест Губанова, подозреваемого в госизмене. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 2 февраля 2021 года. Он находится в СИЗО "Лефортово". Ученому грозит до 20 лет лишения свободы. Подробности дела не раскрываются из-за секретности изложенных в нем сведений.
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