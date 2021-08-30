Адвокат прокомментировал запрет комику Мирзализаде на въезд в РФ

17:26
Фото: youtube.com/Stand-Up Club #1
Комик Идрак Мирзализаде, пребывание которого на территории РФ ранее признали пожизненно нежелательным, должен будет покинуть Россию за свой счет. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Дмитрий Аграновский.
"Билеты он должен будет приобрести за свой счет. Только в случае полного отсутствия средств выдворение оплачивается за счет работодателя или в исключительных случаях за счет государства", – отметил юрист.
Он также добавил, что Мирзализаде может обжаловать решение МВД РФ, однако до тех пор пока оно не вступит в силу, поскольку потом законных оснований находиться в России у него не останется. Кроме того, если комик вовремя не покинет страну, то его депортируют принудительно.
Ранее МВД России приняло решение о пожизненной нежелательности пребывания Мирзализаде на территории России. В ведомстве отметили, что комик в своем публичном выступлении допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство.
30 июля столичная прокуратура возбудила административное дело в отношении Мирзализаде из-за националистических высказываний, выявленных в ходе проверки записи его выступления. 9 августа Таганский суд Москвы признал комика виновным по статье 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды") и назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста.
МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России Мирзализаде
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