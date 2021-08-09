Стендап-комика Мирзализаде арестовали на 10 суток за разжигание вражды

15:29
Фото: Агентство "Москва"/Таганский районный суд
Стендап-комик Идрак Мирзализаде получил наказание в виде 10 суток ареста по обвинению в разжигании межнациональной вражды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы.
"Суд признал Мирзалидзе виновным в совершении административного правонарушения по статье 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды") и назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста", – рассказали в суде.
Административное дело в отношении 29-летнего Мирзализаде возбудила прокуратура Москвы. Ведомство установило, что во время одного из своих выступлений комик публично произнес высказывания, содержащие признаки унижения группы лиц по национальному признаку.
Запись выступления, которая была подвергнута исследованию, была размещена в соцсетях в открытом доступе. В ролике Мирзализаде шутил о русских и фекалиях в националистической манере, что и стало причиной проверки записи.
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