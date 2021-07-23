Офицеры России пожаловались на спектакль "Современника"

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Ветераны направили в общественную организацию "Офицеры России" жалобу на спектакль "Первый хлеб" театра "Современник", посчитав его оскорбительным. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

По сюжету главная героиня постановки в исполнении Лии Ахеджаковой боится ухода близкого родственника на фронт, из-за чего резко высказывается о войне, пытаясь вразумить молодое поколение. Однако театралов это не убедило.

Перед началом спектакля зрителей неоднократно предупреждали, что постановка будет нестандартной, именно поэтому вместо того, чтобы следить за происходящим, они выискивали непривычные для них моменты, считает одна из зрительниц Елена Шамаева.

В "Офицерах России", помимо оскорбления ветеранов, в спектакле увидели пропаганду гомосексуальных отношений – два персонажа целуются в одном из эпизодов спектакля. В результате организация направила обращения руководству театра, в Генпрокуратуру и мэрию Москвы.

Глава центрального исполкома "Офицеров России", в свою очередь, заявил, что постановка "Современника" не является предметом художественной ценности, а также подчеркнул, что тема Великой Отечественной войны защищается законами об искажении истории и об оскорблении ветеранов.

Между тем театральные критики считают, что жестко критиковать творческую команду театра пока рано.

11 июня на сцене МХАТа имени Горького состоялся премьерный показ постановки с участием певицы Ольги Бузовой. Она сыграла одну из ведущих женских ролей в спектакле "Чудесный грузин" о ранних годах Иосифа Сталина, билеты на который перепродавались по 150 тысяч рублей.

Позже все спектакли с артисткой были перенесены на неопределенный срок из-за эпидемиологической ситуации в столице. Информация о новых показах должна появиться в начале августа, когда начнется подготовка к новому театральному сезону.

