В МХАТе имени Горького объяснили перенос спектакля с Бузовой

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Пресс-секретарь МХАТа имени Горького Виктория Мусина-Пушкина объяснила, с чем связан перенос спектакля "Чудесный грузин" с певицей Ольгой Бузовой на неопределенный срок. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Перенос связан в первую очередь с эпидемиологической обстановкой. Мы не знаем, какие условия будут в сентябре. Возможно, нам придется пересматривать весь репертуар и гастрольный график на осень", – заявила специалист.
По словам Мусиной-Пушкиной, постановка "Чудесный грузин" обязательно вернется в репертуар. Однако пока в МХАТе не готовы назвать точные даты показов.
Ранее МХАТ имени Горького опроверг подписание контракта с Ольгой Бузовой на новый театральный сезон. Подготовка к нему, как уточнили в пресс-службе, начнется в первых числах августа.
Премьера постановки "Чудесный грузин" о ранних годах жизни Иосифа Сталина состоялась в июне. Билеты были раскуплены за несколько дней до даты показа.
МХАТ им. Горького перенес спектакли с Ольгой Бузовой на неопределенный срок
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