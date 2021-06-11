Безруков высказался о спектакле МХАТа с Бузовой

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Народный артист России Сергей Безруков критично высказался о спектакле Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького с участием певицы Ольги Бузовой, выразив облегчение, что Константин Станиславский не дожил до его премьеры. Об этом сообщает РИА Новости.

Такую оценку новой постановке Безруков дал на вручении премии "Верю" по итогам фестиваля "Фабрика Станиславского". Он поблагодарил людей в зале за то, что они пришли на это мероприятие, а не на спектакль с участием Бузовой, отказавшись произносить фамилию певицы.

"Хорошо, что Константин Сергеевич до этого не дожил. Я думаю, что он с отчаянием смотрит на происходящее в том театре сейчас. И с какой надеждой он смотрит на нашу "Фабрику": хотя бы эти не подкачают, не подведут", – заявил Безруков.

Ранее стало известно, что Ольга Бузова стала исполнительницей одной из ролей в спектакле "Чудесный грузин", который поставит МХАТ. Постановка рассказывает о том, как Иосиф Джугашвили стал советским лидером.

Комментируя приглашение певицы, худрук театра Эдуард Бояков заявил, что в театре думали о вероятной реакции общества, но позвали Бузову не ради хайпа.