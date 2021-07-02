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Культура

17:18

МХАТ опроверг информацию об участии Максима Галкина в спектакле "Хлорофилия"

культура

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Телеведущий Максим Галкин не будет исполнять главную роль в спектакле "Хлорофилия", репетиции которого идут во МХАТе имени Горького. Об этом заявила пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина.

"Это неправда, и мы сами понять не можем, откуда эта новость всплыла. Он (Галкин) к нам приходил в гости, но к нам масса людей приходит и на спектакли, и на экскурсии. Идут репетиции спектакля с труппой театра, главного героя еще не выбрали, думаю, что в сентябре он будет озвучен, но это не Галкин, это слухи", – приводит РИА Новости слова Мусиной-Пушкиной.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Максим Галкин репетирует в пьесе под названием "Хлорофилия". Известно, что премьера спектакля, основанного на произведении Андрея Рубанова, запланирована на осень этого года.

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