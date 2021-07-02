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Культура

14:31

Максим Галкин сыграет в спектакле МХАТа – СМИ

культура

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Российский телеведущий Максим Галкин примет участие в спектакле "Хлорофилия" в МХАТе имени Горького. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Ольга Бузова, я так понимаю, это первая ласточка. Там уже Максим Галкин что-то репетирует в пьесе под названием "Хлорофилия", – рассказал источник издания.

Известно, что премьера спектакля, основанного на произведении Андрея Рубанова, запланирована на осень этого года.

Ранее стало известно, что певицу Ольгу Бузову пригласили на роль в спектакле МХАТа "Чудесный грузин". В постановке речь идет о том, как еще никому не известный Иосиф Джугашвили стал советским лидером.

Худрук театра отметил, что решение пригласить на одну из ролей Бузову было основано на нужде создать образ человека, который принадлежит массовой культуре, благодаря чему получает большую власть.

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