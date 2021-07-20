МХАТ не продлил договор с Бузовой на новый сезон

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

МХАТ имени Горького опроверг информацию о заключении нового контракта с певицей Ольгой Бузовой. Об этом сообщает "Газета.ру".

"На сегодняшний день контракт с Ольгой Бузовой не подписан ни со стороны театра, ни со стороны Ольги. Театр сейчас находится в отпуске и приступит к подготовке сезона с первых чисел августа", – рассказали в пресс-службе учреждения.

В МХАТе добавили, что именно тогда появится информация о новых показах спектакля "Чудесный грузин".

Ранее в СМИ сообщили, что Ольга Бузова сыграет в постановке в сентябре. Уточнялось, что за два спектакля певица получит порядка 234 тысяч рублей.

Ранее Бузова сыграла одну из ведущих женских ролей в спектакле "Чудесный грузин" о ранних годах Иосифа Сталина. Билеты на премьеру перепродавались по 150 тысяч рублей.

