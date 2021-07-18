Московские студентки сыграли спектакль на российской авиабазе в Сирии

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Московские студентки сыграли спектакль для военнослужащих на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что в спектакле приняли участие студентки московского Института театрального искусства имени Иосифа Кобзона. Девушки поставили спектакль "Восемь любящих женщин" французского автора Робера Тома.

Одна из выступавших, студентка Анна Зинурова призналась, что перед полетом в Сирию участники спектакля испытывали волнение.

"Перебороли свой страх и приехали сюда. Приехали поддержать наших солдат, прибавить им боевого духа", – объяснила девушка.

Как рассказала другая студентка Анна Липчанская, она испытала чувства гордости и благодарности после выступления перед российскими военными.

Ранее сообщалось, что на авиабазе Хмеймим завершилась реконструкция второй взлетно-посадочной полосы. На ней полностью заменили покрытие и установили новое радиотехническое и светосигнальное оборудование.

Уточнялось, что теперь база сможет принимать все типы самолетов, которые есть на вооружении российской армии.