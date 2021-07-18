Московские студентки сыграли спектакль на российской авиабазе в Сирии

07:28
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Московские студентки сыграли спектакль для военнослужащих на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что в спектакле приняли участие студентки московского Института театрального искусства имени Иосифа Кобзона. Девушки поставили спектакль "Восемь любящих женщин" французского автора Робера Тома.
Одна из выступавших, студентка Анна Зинурова призналась, что перед полетом в Сирию участники спектакля испытывали волнение.
"Перебороли свой страх и приехали сюда. Приехали поддержать наших солдат, прибавить им боевого духа", – объяснила девушка.
Как рассказала другая студентка Анна Липчанская, она испытала чувства гордости и благодарности после выступления перед российскими военными.
Ранее сообщалось, что на авиабазе Хмеймим завершилась реконструкция второй взлетно-посадочной полосы. На ней полностью заменили покрытие и установили новое радиотехническое и светосигнальное оборудование.
Уточнялось, что теперь база сможет принимать все типы самолетов, которые есть на вооружении российской армии.
Российские военные высадили в Сирии 75 апельсиновых и мандариновых деревьев
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: