Авиабаза Хмеймим теперь способна принимать все самолеты ВС РФ

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Авиабаза Хмеймим теперь сможет принимать все типы самолетов, которые есть на вооружении российской армии. Об этом со ссылкой на военное ведомство РФ сообщает РИА Новости.

На аэродроме завершилась реконструкция второй взлетно-посадочной полосы. На ней полностью заменили покрытие и установили новое радиотехническое и светосигнальное оборудование. Это расширило возможности по приему и обслуживанию всех видов самолетов ВС РФ, в том числе тяжелого класса.

Ранее глава министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что в России началось серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом, способных самостоятельно воевать.