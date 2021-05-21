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Технологии

18:09

В России создали роботов, способных воевать самостоятельно

безопасность технологии

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

В России началось серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом, которые могут воевать самостоятельно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда они в состоянии самостоятельно воевать", – рассказал министр, отметив, что в области современных вооружений ведется большая работа.

Ранее Владимир Путин рассказал, благодаря чему у России появляются новые вооружения. В числе основных факторов он выделил разумное распоряжение средствами, выделяемыми на оборону, сохранение и развитие научных школ, а также концентрацию ресурсов на самых актуальных направлениях развития ВС и способность специалистов эти направления определить.

Эксперт немецкого журнала Focus Томас Егер заявил, что такие российские современные вооружения, как беспилотный подводный аппарат "Посейдон" и гиперзвуковая ракета "Циркон", помогут России сохранить статус сверхдержавы. Они, по его мнению, способствуют развитию потенциала стратегического устрашения.

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